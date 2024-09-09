طلب نيابي لإستضافة رئيس هيئة الحج على خلفية قرعة الحج المشكوك بأمرها

طلب نيابي لإستضافة رئيس هيئة الحج على خلفية قرعة الحج المشكوك بأمرها
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قدمت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية النائبة نيسان الزاير، طلبا إلى رئاسة مجلس النواب العراقي باستضافة رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي. ويأتي هذا الطلب، وفق وثيقة ، على خلفية نتائج قرعة الحج التي أثارت العديد من التساؤلات والشكوك حول نزاهتها، وفقاً للإشكالات العديدة التي طرأت.وأثار إعلان نتائج قرعة الحج في بغداد موجة جدل واسعة بين اوساط كبار العمر من المواطنين العراقيين الذين رفضت طلباتهم.وطالبت النائب ابتسام الهلالي بمراجعة النتائج، وقالت إن هناك ملاحظات وشكوك حول العملية، مشيرة إلى وجود أسماء غير متوافقة مع التوقعات. وأضافت أنها ستطلب من رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لإعادة إجراء القرعة تحت إشرافها. وأعلنت هيئة الحج والعمرة أن القرعة شملت 3216 مقعداً للموسم 2025.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *