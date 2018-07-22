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المرصد العراقي لحقوق الإنسان: بعض القوات الأمنية مارست الجرائم بحق المتظاهرين
طه:الأحزاب الكردية منشغلة في تثبيت حقوق الكرد ضمن الدستور
بيرة:مقترح لحل الحكومة القادمة في حال “انحرافها “
صولاغ:مؤامرة خلف الباب تستهدف إحياء مشروع تقسيم العراق تبدأ من صلاح الدين
مصادر:العبادي يتعرض إلى خيانة من المالكي
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40 مليون دولار يومياً خسائر العراق من قطع الانترنيت
العراق يستورد( أحجار الزينة الإيرانية) بقيمة 341 مليون دولار سنوياً!
البنك المركزي العراقي ينفي منع حركة الأموال والتحويلات لمنطقتي الوسط والجنوب
العراق يحل في المرتبة 108 عالمياً بمعدل دخل الفرد السنوي
نزاهة البصرة:فساد في شركة نفط البصرة بقيمة 30 مليون دولار
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