طه:الأحزاب الكردية منشغلة في تثبيت حقوق الكرد ضمن الدستور

طه:الأحزاب الكردية منشغلة في تثبيت حقوق الكرد ضمن الدستور
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو الوفد الكردي المشترك شوان طه, الأحد, تسمية شخصيات معينة لمنصب رئاسة الجمهورية, مبينا ان الحديث عن المنصب سابق لأوانه. وقال طه في تصريح صحفي له اليوم، إن “حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني لن يسميا اي شخصية لتولي منصب رئاسة الجمهورية”. وأضاف أن “الأحزاب الكردية منشغلة في تثبيت حقوق الكرد ضمن الدستور في تشكيل الحكومة المقبلة “، مبينا أن “الوفد الكردي المشترك سيصل خلال الأيام المقلبة لبدء مشاوراته السياسية مع الكتل في بغداد”.وتابع طه ان “الحديث عن شخصية سياسية معينة لتولي رئاسة الجمهورية سابق لاونه”، مؤكدا عدم “وجود اي خلافات كردية بشان المنصب”.

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