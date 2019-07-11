طيب جبار محافظاً لكركوك بحسب اتفاق عائلتي البارزاني والطالباني

طيب جبار محافظاً لكركوك بحسب اتفاق عائلتي البارزاني والطالباني
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أربيل/شبكة أخبار العراق- اتفق الحزبان الديمقراطي، والاتحاد الوطني، الخميس، على تسمية طيب جبار محافظاً لكركوك.وقال مصدر مطلع ،إن الحزبين الديمقراطي، والاتحاد الوطني، الكردستانيين، اتفقا خلال اجتماعها في السليمانية على تسمية طيب جبار محافظاً لكركوك“.قبيل ذلك، قال مصدر سياسي كردي بإن “وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني وصل إلى مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في السليمانية، للإعلان رسميا عن أسم محافظ كركوك“.وشغل طيب جبار منصب وكيل وزارة الأعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان بإدارة السليمانية، عندما كان الإقليم عبارة عن إدارتين وهو ينتمي لصفوف الاتحاد الوطني ولكنه ليس من قيادات الصف الأول وهو شاعر وروائي معروف في الأوساط الثقافية الكردية.

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