طيفور:لايمكن إدارة الإقليم دون الاتحاد الوطني

السليمانية/شبكة أخبار لاالعراق- قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، عارف طيفور، الخميس (1 تشرين الثاني 2018)، إن حزبه لا يستطيع إدارة الإقليم، من دون الاتحاد الوطني الكردستاني.وذكر طيفور في مؤتمر صحفي، عقده عقب ترؤسه وفداً من الحزب، زار الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية: “لا نستطيع ادارة حكومة الاقليم بدون الاتحاد الوطني”.وأفاد مسؤول محلي، الخميس (1 تشرين الثاني 2018)، بان وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسليمانية، زار لأول مرة منذ انتخاب برهم صالح رئيساً للجمهورية، مقر الاتحاد الوطني بالسليمانية.وقال ، إن وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة عارف طيفور زار، مقر الاتحاد الوطني في السليمانية للمرة الاولى منذ انتخاب برهم صالح رئيساً للجمهورية.