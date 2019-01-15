ظريف:أمن الإقليم من أمن إيران

ظريف:أمن الإقليم من أمن إيران
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أربيل/شبكة أخبار العراق- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف , الثلاثاء , ان امن الاقليم مهم لايران وعلاقتنا لايمكن لاحد التاثير عليها , واصفا التعاون بين ايران والاقليم مهم جدا لكلا الطرفين .وقال ظريف خلال كلمة له في مؤتمر تجاري في اربيل , “ان امن اقليم كردستان مهم لايران، والعلاقة بين الجانبين لايمكن لاحد التأثير عليها”.واضاف نحن”  واقليم كردستان نتقدم وننجح، فنحن نحتاج كردستان، والاقليم يحتاجنا”, مؤكدا ان ”  بلاده ستعمل على تذليل العقبات التي تواجه تجار الاقليم وانهاء مشاكلهم” .يشار الى ان وزير الخارجية الايراني وصل صباح اليوم الى اربيل ضمن وفد رفيع المستوى قادما من بغداد . 

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