ظريف:الانتفاضة الشعبية ضد حكومة أحزابنا في بغداد لاتمثل الشعب العراقي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019) ان البعض حاول استغلال الأحداث الاخيرة في العراق وهموم ومطالب الشعب لكن احزابنا والحشد الشعبي أحبطوا هذه المخططات ، على حد تعبيره.وذكر ظريف على هامش المؤتمر الدولي “الاقتصاد العالمي والحظر” في جامعة الزهراء بطهران: “لقد حاول البعض استغلال هموم الشعب العراقي، بالطبع هم أقلية صغيرة جدًا ولا يمثلون الشعب العراقي”.وأضاف ظريف: “أشعر بأن الشعب العراقي لديه مخاوف وهموم ولكن حكومة أحزابنا في بغداد احبطت هذه التظاهرات ولن نسمح بها مجددا لانها تشكل تهديدا خطيرا لمشروعنا في العراق والمنطقة .وأكد وزير الخارجية، أن الحكومة الإيرانية وحرسها الثوري تقف مع حكومة عبد المهدي لمواجهة “الاعداء”.