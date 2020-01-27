ظريف:تهديد ترامب لإيران “تهديداً للإنسانية”

ظريف:تهديد ترامب لإيران “تهديداً للإنسانية”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن “تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا، يعد من أبرز الوقاحات بتهديد المعالم الثقافية في العالم”.وقال ظريف، خلال كلمة في المكتبة الوطنية، اليوم الاثنين: “الهجوم على المعالم الثقافية في بلادنا إذا وقع فهو هجوم على الإنسانية والتاريخ، وجريمة لا تغفر وفق القوانين الدولية”، مضيفا أن “تهديد الرئيس ترامب بقصف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا يعد من أبرز الوقاحات بتهديد المعالم الثقافية في العالم”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.وتابع: “تهديد ترامب بقصف معالمنا الثقافية يعد رمز للإرهاب الثقافي الدولي واستمرار لانتهاك القوانين الدولية من قبل نظام هذا الرئيس، وستبلور نفور من الولايات المتحدة”.وذكر وزير الخارجية الإيراني أن “الصمت الدولي حيال السلوك الأحادي الجانب والتهرب من القانون الدولي من قبل ترامب ظهر واضحا في الفترة الماضية”، مؤكدا أن رد الفعل السلبي لأوروبا حيال الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أدى إلى تهديد أمريكا للدول الأوروبية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مؤخرا، إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.وقال ترامب على “تويتر”: “حددت 52 موقعا إيرانيا وبعضها  على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *