ظريف والفياض يؤكدان على مواصلة دعم المشروع الإيراني في العراق والمنطقة

ظريف والفياض يؤكدان على مواصلة دعم المشروع الإيراني في العراق والمنطقة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وسائل اعلام ايرانية ان وزير خارجية بلادها محمد جواد ظريف التقى مساء أمس السبت مستشار الامن الوطني فالح الفياض في الدوحة.وقالت وسائل الاعلام ان اللقاء الذي جمع ظريف والفياض جرى على هامش منتدى الدوحة 2019. واشارت الى ان الجانبين بحثا في احدث تطورات الاحداث في العراق وكيفية  مواصلة دعم المشروع الإيراني في العراق والمنطقة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *