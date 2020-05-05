ظهور أكبر طائر جارح في بريطانيا لأول مرة منذ 240 عاما

وأوضح المصدر أن

، التي يصل طول جناحها إلى مترين ونصف المتر، كانت منتشرة بقوة في جنوب

حتى القرن الـ18.

وتابع “لكن اختفت عن الأنظار منذ ذلك الحين بسبب الصيد العشوائي وغير القانوني”.

وتعود آخر مرة شوهد فيها هذا النوع من الطيور في إنجلترا إلى عام 1780، وذلك في جزيرة وايت، قبل أن ينقرضوا في المملكة المتحدة بأكملها في عام 1918.

وكشفت الصحيفة أنه بفضل وكالة الغابات الحكومية عادت هذه الطيور للظهور مجددا.

وفي الصيف الماضي، تم إطلاق ستة نسور بيضاء الذيل في

، كجزء من مشروع مدته خمس سنوات لإعادة هذا النوع إلى جنوب إنجلترا.

وكانت هذه النسور الستة تتواجد في إحدى غابات

.

وتم تتبع سلوك هذه

بعد أن جرى تجهيزها بأجهزة تحديد المواقع، حيث اكتشف الفريق المكلف بالعملية أن هذا الصنف غالبا ما يكون هادئا في فترات الشتاء، قبل أن ينشط في الصيف.

ولا تتكاثر النسور ذات الذيل الأبيض حتى يبلغ عمرها أربع أو خمس سنوات، كما أنها تعرف بخاصية “الجلوس والانتظار”، حيث تفضل الجلوس وانتظار فريستها، بدلا من التحليق لمسافات طويلة من أجل الصيد.المصدر سكاي نيوز.