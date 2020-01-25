عارضة أزياء مكسيكية بلا ذراعين

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نائب:ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال المصادقة على جولة التراخيص النفطية الخامسة
عبد المهدي يطالب بـ”الإسراع” في تنفيذ الإتفاقية مع الصين!!
القانونية النيابية:حكومة عبد المهدي سيئة جداً ولاسلطة مالية لديها على حكومة كردستان
المالية النيابية:موازنة 2020 كارثية
وزارة التخطيط تعلن تعاقدها مع منظمة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التعداد السكاني
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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- اذاعة INN