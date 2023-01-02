عار ما بعده عار..المحافظات الشيعية تعلن يوم غد عطلة رسمية بذكرى مقتل الإرهابي سليماني!!

عار ما بعده عار..المحافظات الشيعية تعلن يوم غد عطلة رسمية بذكرى مقتل الإرهابي سليماني!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الحكومات المحلية الشيعية الإطارية ،اليوم الأثنين، باعتبار يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية بمناسبة ذكرى مقتل الفارسي الإرهابي قاتل العراقيين ومدمر البلاد قاسم سليماني ، أي عار هذا يلحق بخونة العراق؟، علما ان إيران لم تعلن عطلة ليوم غد بالمناسبة، بل واصل الشعب الإيراني  الثائر حرق صور سليماني في جميع المحافظات الإيرانية .

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