عالية نصيف ترفع دعوى قضائية ضد تيار عمار الحكيم

عالية نصيف ترفع دعوى قضائية ضد تيار عمار الحكيم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفعت النائبة عالية نصيف، دعوى قضائية ضد تيار الحكمة بسبب “تسقيط سياسي“.وقال المكتب الإعلامي للنائبة في بيان، الخميس، إن “نصيف رفعت دعوى قضائية ضد تيار الحكمة استناداً الى المحادثة التي دارت بين مسؤول العلاقات الخارجية في التيار وبين شخص يدير منظمة غير حكومية في أمريكا طلب فيها من هذا الشخص القيام بحملة تسقيط ضد النائبة مقابل مبلغ قدره 70 ألف دولار، إلا أنه رفض ذلك“.وأشار البيان، إلى “أنه يبدو ان سلسلة التسقيطات التي يمارسها البعض وراء الكواليس لن تتوقف، وقد اتخذت منحى آخر يختلف عن اسلوبهم في التسقيط خلال السنوات السابقة، فالأسلوب الجديد يتضمن المساس بأعراض الناس ورمي المحصنات والطعن بالشرف، وبالتالي فإن النائبة نصيف رفعت دعوى قضائية ضد مسؤول العلاقات الخارجية في التيار استناداً الى هذه المحادثة التي نحتفظ بها ووضعنا نسخة منها أمام القضاء، ولتأخذ العدالة مجراها “.

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