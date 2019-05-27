عامرية الصمود: أصحاب “الخبزة” في إدارة محافظة الانبار سرقوا أموال 69 مشروعا في القضاء

عامرية الصمود: أصحاب “الخبزة” في إدارة محافظة الانبار سرقوا أموال 69 مشروعا في القضاء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو المجلس المحلي لقضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار خضر الراشد، الاثنين، عن وجود 69 مشروعا خدميا معطلا في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة لسرقة امواله .وقال الراشد في تصريح  صحفي، إن “قضاء عامرية الفلوجة تشكو من وجود 69 مشروع خدمي معطل منذ عام 2013 تم المباشرة بقسم منها ضمن خطة الحكومة المحلية المباشرة بالمشاريع المعطلة نتيجة دخول عصابات داعش الاجرامية الى معظم مناطق المحافظة”.واضاف ان “العديد من المشاريع الخدمية معطلة ايضا نتيجة سرقة اموالها من قبل  دعاة اصحاب الخبزة في ادارة المحافظة في اشارة ضمنية لحزب الكرابلة، مبينا ان” المشاريع المتوقفة عن العمل بحاجة الى تخصيصات مالية كونها مشاريع حيوية”.واوضح، أن “الحكومة المحلية استدعت اصحاب الشركات للمباشرة بالمشاريع المتوقفة وانجازها ضمن خطة دعم الامن والاستقرار في كافة المناطق المحررة”، مشيرا الى ان “اعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتوقفة سوف يساهم في الارتقاء بالواقع الخدمي للقضاء”. 

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