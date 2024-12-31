عام 2024 ..فشل كروي وبإصرار

عام 2024 ..فشل كروي وبإصرار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- خرج المنتخب العراقي من دور المجموعات في بطولة خليجي 26، حيث بدأ البطولة بفوز على اليمن 1-0 في الجولة الأولى، لكن سرعان ما تلقى خسارة أمام البحرين 0-2 في الجولة الثانية، ثم جاءت الخسارة الثانية أمام السعودية 1-3 في الجولة الثالثة، مما أخرج العراق من المنافسة مبكرًا.وعلى صعيد آخر، ودع المنتخب الأولمبي العراقي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 بعد تلقيه هزائم متتالية في مباريات المجموعة الثانية، وهو ما أدى إلى خروجه من الدور الأول.وفي بطولة العالم للشباب في الأرجنتين، خرج منتخب الشباب العراقي من المسابقة بعد أن حصد نقطة واحدة فقط في المجموعة الخامسة، ليحتل المركز الرابع ويودع البطولة من الدور الأول.كما أخفق منتخب الناشئين في بلوغ نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2025، بعد خسارته في المباراة الحاسمة ضد أوزبكستان 0-1، ما حرم العراق من التأهل بسبب تفوق إيران في الحسابات.على الصعيد الفردي، أيمن حسين قدّم أداءً مميزًا، حيث تصدر قائمة هدافي العالم للاعبين الدوليين لعام 2024 برصيد 13 هدفًا دوليًا مع المنتخب العراقي، متفوقًا على أكرم عفيف من قطر، الذي حل في المركز الثاني.كما حصل أيمن حسين على جائزة أفضل لاعب في مباراة العراق واليابان في كأس آسيا بعد أن سجل هدفين حاسمين في فوز العراق 2-1.كما شهد علي جاسم انتقاله إلى نادي كومو الإيطالي بعقد يمتد لثلاث سنوات، حيث أبدع في أدائه مع المنتخب الوطني في دوري أبطال آسيا، مما أثار إعجاب المدرب سيسك فابريغاس.بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج علي جاسم في قائمة فيفا لنجوم آسيا الشبان الذين يُتوقع لهم التألق في 2025.

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