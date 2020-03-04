عباس:الاتحاد الدولي سيتكفل بمصاريف الوفد العراقي المتوجه الى قطر

عباس:الاتحاد الدولي سيتكفل بمصاريف الوفد العراقي المتوجه الى قطر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، ان الاتحاد الدولي “فيفا” سيتكفل بمصاريف الوفد المتوجه الى قطر لاختيار هيئة مؤقتة لقيادة الكرة العراقية.وقال عباس في مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة ، إن “الاتحاد الدولي لكرة القدم، ابلغنا بانه سيتكفل بجميع مصاريف سفر الوفد العراقي الى الدوحة لاختيار هيئة مؤقتة لاتحاد الكرة”.وأوضح أن “بعض اللجان في الاتحاد العراقي تغيبت عن الدوام منذ استقالة الاتحاد السابق”، مبيناً ان “الامر دفع الاتحاد الى تسمية لجان جديدة دون تحديد رؤساء لها”.يذكر ان عباس يعقد الأربعاء من كل أسبوع مؤتمراً صحفياً للإجابة على جميع استفسارات الصحفيين بشان نشاطات اتحاد الكرة.

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