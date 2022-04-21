عبداللطيف:الحكومة خرساء أمام خروقات مسرور

عبداللطيف:الحكومة خرساء أمام خروقات مسرور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف الوزير السابق وائل عبد اللطيف، الخميس، مطالبة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني باعلان الكونفدرالية بالوقحة، مبينا ان الحكومة خرساء وسط الخروقات المستمرة للبارزاني”.وقال عبد اللطيف، في حوار ملتلفز  إن “ذهاب بارزاني إلى لندن ومطالبته بالكونفدرالية تم بدون فهم، لأن الكونفدرالية هي اتفاق بين دولتين، وبذلك هو يعتبر كردستان دولة والعراق دولة، وهذا الموضوع بالأساس يعود للمركز، فهل يفرض علينا أمره بذلك؟”.وبخصوص تصدير النفط والغاز، قال عبد اللطيف، إن “المحكمة الاتحادية قضت بتسديد أموال النفط والغاز المصدر من الإقليم”، متسائلا “هل سدد ديونه لكي يصدر النفط والغاز مجدداً؟”.وأوضح عبد اللطيف، أن “هذا كله حصل بسبب تخاذل وتراجع وخوف كل وزراء النفط المتعاقبين”، مشيرا إلى أن “مسرور بارزاني يلعب دورا أكبر من دوره بحيث يذهب على قطر يتناقش في تشكيل الحكومة العراقية، ما هذه الوقاحة؟”.واشار الى ان “مسرور بارزاني يتجول في كل الأمة العربية والأمة الأجنبية، فهو يوم عند الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويوم عند قطر ويوم في الإمارات ويضع علم الإقليم دون العلم العراقي”، لافتا إلى أن “الحكومة صامتة كأنها خرساء وليس لديها حساب معه”. 

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