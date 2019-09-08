عبد الجبار:9 ملفات بيد المفاوض العراقي ضد توسع الكويت على حساب العراق

عبد الجبار:9 ملفات بيد المفاوض العراقي ضد توسع الكويت على حساب العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، الاحد، وزارة الخارجية إلى استخدام الملفات التسعة التي للعراق حق بها على الكويت كورقة ضغط خلال المفاوضات معهم، مبينا انه بالإمكان استخدامها لإسقاط ملف مقابل أخر.وقال عبد الجبار في حديث صحفي، إن “حقوق العراق التي سلبتها الكويت بإمكان العراق استرجاعها عبر إجراءات تتبع من قبل المفاوض العراقي”.وأضاف ان “الخارجية فتحت ملفا واحدا حتى الان وضجت الكويت بالأمر فما بالها اذا كان لدى العراق تسعة ملفات بإمكانه ان يفاجئ بها الكويت بالأمم المتحدة منها ملف القاعدة البحرية وخور عبدالله والربط السككي ومزارع سفوان وغيرها”، مشيرا الى ان “المفاوض العراقي في وزارة الخارجية والجهات المعنية بإمكانه استخدام تلك الملفات او تسقيطها ملف مقابل الأخر لحين غلق جميع الملفات العالقة مع الكويت واسترجاع العراق لحقوقه المسلوبة”.ودعا عبد الجبار الى “طرح ملف تأهيل العراق خور عبد الله لغاية 2005 ودفعه 25 مليار دولار ومطالبة الكويت بدفع نصف تلك المبالغ اذا كانت تصر على انها شريك بخور عبدالله مقابل ملف طلبها للتعويضات من العراق عن حرب النظام السابق التي لا ذنب للعراقيين بها”.

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