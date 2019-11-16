عبد الخالق مسعود يقدم استقالته من الاتحاد العربي

عبد الخالق مسعود يقدم استقالته من الاتحاد العربي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود استقالته الرسمية من منصبه في الاتحاد العربي للعبة على خلفية اصرار رئيس لجنة المسابقات الجزائري محمد روراوة على نقل مباراة الشرطة امام نواذيبو الموريتاني في كاس محمد آلسادس للأندية الأبطال.وقال مسعود في بيان ، ان “اصرار رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العربي النائب الاول للاتحاد محمد روراوة على نقل مباراة الشرطة خارج العراق برغم اجابة الاتحاد الدولي – فيفا – الواضحة التي اشارت إلى نقل مباراتي ايران والبحرين برسم تصفيات المونديال هو اجراء مؤقت وان الاتحاد العربي هو من يقرر إقامة المباراة في المكان الذي يرتأونه”.وأضاف ان “محاولات عدة أجريتها مع رئيس اللجنة الجزائري محمد روراوة الا انه كان مصرًا على عدم إقامة المباراة وهذا مادفعني لإعلان الاستقالة من منصبي نائبًا ثانيًا لرئيس الاتحاد”.

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