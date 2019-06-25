عبد الرحيم:مباريات الزوراء والقوة الجوية ابتعدت عن أخلاقيات كرة القدم

عبد الرحيم:مباريات الزوراء والقوة الجوية ابتعدت عن أخلاقيات كرة القدم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد مهاجم نادي الزوراء، مهند عبد الرحيم، ان مباريات الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية ، مشيرا الى انها ابتعدت عن اخلاقيات كرة القدم.وقال عبد الرحيم في حديث صحفي، إن “مباريات الكلاسيكو بدأت تأخذ منحى أخر وابتعدت كثيراً عن لعب كرة قدم جميلة كما كان الحال في الأجيال السابقة”.واوضح أن “جميع اللاعبين يبحثون اليوم عن الشهرة بغض النظر عن الأداء والمردود داخل ارض المباراة”، مبيناً أن “بعض اللاعبين يعانون من أزمة في الأخلاق والتعامل”.يذكر ان مباراة الزوراء والقوة الجوية شهدت تجاوزات من قبل الجماهير على اللاعبين في مباراة الامس.

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