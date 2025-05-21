عبد اللطيف:البرلمان الفاسد يخصص(17)مليار ديناراً لشراء سيارات لنوابه والعراق يعاني من أزمة مالية

عبد اللطيف:البرلمان الفاسد يخصص(17)مليار ديناراً لشراء سيارات لنوابه والعراق يعاني من أزمة مالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الاربعاء، ان البرلمان يخصص 17 مليار دينار لشراء سيارات فاخرة لأعضائه بجلسة سرية.وقال عبد اللطيف، في تصريح  صحفي، إن “أعضاء مجلس النواب أقروا سرا، قبيل انتهاء عطلتهم التشريعية تخصيص مبلغ 17 مليار دينار لشراء 54 سيارة جديدة لصالحهم، في خطوة وصفها بأنها تمثل هدرًا صريحًا للمال العام وتجاوزًا على الصلاحيات”.وأضاف أن “التصويت على هذا التخصيص تم بسرية تامة خلال الأيام الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الحالي”، مضيفًا أن “سعر السيارة الواحدة يبلغ مئات الملايين ما يطرح تساؤلات حول أولوية الإنفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.وأشار الى أن “مثل هذه القرارات تعكس استهانة واضحة بمشاعر المواطنين، خاصة في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من ضعف الخدمات، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف وكشف تفاصيل هذه الصفقة للرأي العام”.

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