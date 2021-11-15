عبد اللطيف:البيت الشيعي لن يتوافق على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة

عبد اللطيف:البيت الشيعي لن يتوافق على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد الوزير الاسبق وائل عبد اللطيف، الاثنين، توافق القوى السياسية على تشكيل الحكومة بعد الانتهاء من المصادقة على نتائج الانتخابات بشكل مباشر، مبينا ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سيحصل على رئاسة الجمهورية لصالح احد افراد عائلته.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن “المصادقة على نتائج الانتخابات لا تعني الانتهاء من المشكلة حيث لا يمكن للبيت الشيعي التوافق على اسم معين لرئاسة الوزراء سيما مع احتراق العديد من الاسماء المطروحة مثل نوري المالكي وحيدر العبادي واسعد العيداني”.واضاف ان “البيت الكردي ليس أقل تعقيدا من الشيعي حيث تعرض ابرز مرشحي رئاسة الجمهورية وهو ملا ختيار لمحاولة الاغتيال في وقت يحاول مسعود البارزاني حجز المنصب لصالح احد افراد عائلته”، مبينا أن “بعض القوى السنية تحاول اعادة تدوير محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان فيما يصر خميس الخنجر على التنافس في داخل البرلمان”.واشار الى ان ” تكليف رئيس الحكومة بحاجة الى توافق على رئيس البرلمان ونائبه الاول والثاني وهما من الشيعة والكرد ومن ثم التنافس على منصب رئاسة الجمهورية ومن بعدها تكليف مرشح الكتلة الاكبر وهذا يستغرق نحو 8 اشهر أي ان تشكيل الحكومة سيكون في منتصف العام المقبل او اكثر بسبب التعقيد في المشهد”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *