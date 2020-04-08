عبد اللطيف:القوى الولائية لايهمها من هو رئيس الوزراء بقدر تنفيذ مصالحها

عبد اللطيف:القوى الولائية لايهمها من هو رئيس الوزراء بقدر تنفيذ مصالحها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف، الاربعاء، عن ابرز مطالب القوى الشيعية من رئيس الوزراء المقبل، مبينا ان المباحثات مازالت جارية لانهاء ازمة رئيس الوزراء.وقال عبد اللطيف في تصريح  صحفي، ان ” القوى الشيعية تحاول تحقيق اربع مطالب مع اي رئيس وزراء مقبل بغض النظر عن اسمه”.واضاف ان “المطالب تتلخص في اقرار الموازنة 2020 وتحديد خطة لمواجهة كورونا في العراق فضلا عن الاتفاق مع مفوضية الانتخابات على تفعيل القانون والدعوة لانتخابات مبكرة مع رئيس الجمهورية”.وأوضح عبد اللطيف، أن “تحديد موعد الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب هو اخر مطالب القوى الشيعية وبخلافه لا ترغب القوى السياسية لاضافة اي مطلب اخر خلال الفترة الانتقالية لرئيس الوزراء”، مؤكدا أن “المفاوضات مازالت جارية وقد تنتهي بحلول خلال الساعات المقبلة”

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