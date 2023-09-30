عبد اللطيف:الكويت رسمت الحدود مع العراق بشكل منفرد مع الأمم المتحدة

عبد اللطيف:الكويت رسمت الحدود مع العراق بشكل منفرد مع الأمم المتحدة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الوزير الأسبق وائل عبد اللطيف، السبت، انتفاء الحاجة لاتفاقية خور عبد الله مع الكويت بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ببطلان التصديق على تلك الاتفاقية.وقال عبد اللطيف في تصريح  صحفي، ان “قرارات المحكمة الاتحادية تلزم كل مؤسسات الدولة بتطبيق قراراتها حيث ان 75 نائبا فقط صوتوا على اتفاقية خور عبد الله ما يعد مخالفة دستورية واضحة”. وأضاف ان “اتفاقية خور عبد الله بنيت على خطأ وقد تجلب الكوارث على العراق بكل الحسابات حيث اجتازت الكويت 7 مرات على الحدود العراقية وفقا للخرائط الرسمية”.وأشار الى ان “الاتفاقية الغيت وابطلت حين كانت الكويت ترسم الحدود مع الامم المتحدة بشكل منفرد وسيتم إعادة جميع الحقوق العراقية البحرية “.وكان رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي قد أكد في حديث سابق لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة العراقية مطالبة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان قانون 42 لسنة 2013 والذي يخص المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله “. 

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