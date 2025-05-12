آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
عبد اللطيف:رفع دعاوى قضائية ضد رشيد والسوادني والعامري وزيباري بجريمة الخيانة العظمى
الإطار “يستغرب” من سكوت السوداني عن استعادة أكثر من (3) مليارات دولار من تركيا
المالية النيابية:السوداني غير جاد بإرسال جداول موازنة 2025 للبرلمان
نائب إطاري:زعماء الإطار ونوابهم أبلغوا السوداني رفضهم لحضور الشرع لقمة بغداد
حزب طالباني:الخلافات السياسية وراء تعطيل اجتماعات مجلس كركوك
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الإطار “يستغرب” من سكوت السوداني عن استعادة أكثر من (3) مليارات دولار من تركيا
المالية النيابية:السوداني غير جاد بإرسال جداول موازنة 2025 للبرلمان
أكثر من (45) مليون دولار استيرادات العراق من اللحوم الاسترالية خلال العام الماضي
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
رجال أعمال عراقيون يشاركون في القمة السنوية للاستثمار في أمريكا
-
- رياضية
اليوم..أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم
الاتحاد العراقي للتنس يعلن عن إقامة بطولة الأندية العراقية للسيدات في أربيل
المنتخب النسوي لكرة القدم يستعد لتصفيات كأس آسيا
مدربون عراقيون:اختيار المدرب (غراهام أرنولد) جيد
العراق يفوز بالمركز الثاني في رياضة السيارات فئة PT6 للسيدات
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
عبد اللطيف:رفع دعاوى قضائية ضد رشيد والسوادني والعامري وزيباري بجريمة الخيانة العظمى
مصادر سياسية:السوداني “توسل “بالشرع الحضور لقمة بغداد والأخير تمسك بالرفض
مفوضية الانتخابات:عدد الأحزاب المسجلة رسميا أكثر من عدد المقاعد البرلمانية!
بالوثيقة..وصاية تركية على العراق بسبب هوان السوداني وإطاره الحاكم
نائب:حكومة السوداني ” غير شرعية”
-
- اذاعة INN