عبد اللطيف:عبد المهدي دمر العراق اقتصاديا باتفاقياته مع الكويت

عبد اللطيف:عبد المهدي دمر العراق اقتصاديا باتفاقياته مع الكويت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب السابق وائل عبد اللطيف، الثلاثاء، من تدمير الموانئ العراقية عبر الربط السككي مابين العراقوالكويت ، مبيناً ان الحدود مابين البلدين رسمت بالخطا وتحت ضغوط عالمية.وقال عبد اللطيف في تصريح  صحفي، ان “اصطحاب الحلبوسي لمحافظين معينين دون غيرهم هو محاكاة طائفية، كما انه يريد ان يمارس دور رئيس الوزراء بزيارته للكويت”.واضاف ان “اموال الكويت لايمكن ان تعطى للعراق بدون علم كل الدول المانحة”.وبين ان “رئيس الجمهورية اعطى الكويت وعدا بربط سككي وهذا الامر خاطئ جدا، حيث ان ذلك الربط بين البصرة والكويت سيدمر الموانئ العراقية تماما”.ولفت ان الاتفاق الاقتصادي الذي ابرمه عبد المهدي مع الكويت هو دمار اقتصادي وخرق سيادي ، واشار عبد اللطيف، الى ان “احدى اللجان النيابية تناقش اعادة النظر باتفاقية خور عبد الله مع الكويت، في حين ان بعض النواب عارضوا اعادة النظر باتفاقية خور عبدالله حفاظا على العلاقات الثنائية لانهم استلموا رشاوي منها”.واوضح ان “الحدود مع الكويت رسمت بالخطا وتحت ضغوط عالمية والشعب العراقي لن يسمح للكويت بالتجاوز عليه”. يذكر ان عبد المهدي ابرم ايضا اتفاقيات مع إيران  ضد مصالح العراق العليا.

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