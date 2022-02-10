عبد اللطيف:فتح “مزاد” شراء النواب لتشكيل الكتلة الأكبر

عبد اللطيف:فتح “مزاد” شراء النواب لتشكيل الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الوزير السابق وائل عبد اللطيف، الخميس، عن تصاعد المزايدات والاغراءات للنواب المستقلين للانضمام الى الكتل السياسية من اجل تسمية الكتلة الاكبر، مبينا ان المحكمة الاتحادية حددت مهلة تسمية الكتلة الاكبر لحين انتخاب رئيس الجمهورية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي: ان “تفسير المحكمة الاتحادية انهى التفسير السابق بشان الكتلة الاكبر والتي كانت تسمى في الجلسة الاولى لمجلس النواب ومنح القوى السياسية مهلة لحين انتخاب رئيس الجمهورية”.واضاف ان “ما تقدمت من اوراق بشأن اثبات الكتلة الاكبر غير قانونية وهي بانتظار انتخاب رئيس الجمهورية وتسليمه قوائم الكتلة الاكبر من اجل تكليف مرشحها برئاسة الحكومة”.واشار عبد اللطيف الى ان “التفسير الاخير فتح مزاد للنواب المستقلين والكتل الصغيرة لاستقطابهم الى الكتل الاكبر ومنحهم امتيازات من اجل الظفر بتسمية الكتلة الاكبر امام رئيس الجمهورية “.

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