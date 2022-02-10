عبد اللطيف:فتح “مزاد” شراء النواب لتشكيل الكتلة الأكبر

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البنك المركزي:(190) مليون دولار مبيعات العملة الصعبة ليوم الخميس
وزير الكهرباء:المباحثات مستمرة مع قطر لاستيراد الغاز منها
الإيراني عمار:ناقشنا مع السفير الصيني توظيف شركاتي في المشاريع الاقتصادية
وزارة البيئة تعلن عن إطلاق “الورقة الخضراء” في مجال الاقتصاد والطاقة
برلمان الإقليم: كردستان تمتلك 3% من الاحتياطي العالمي للغاز
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الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
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ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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