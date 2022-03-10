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نائب:شركات العائلة البارزانية التي تعمل في الإقليم ووسط وجنوب العراق فاسدة
العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
عبد اللطيف: مرشح حزب بارزاني لرئاسة الجمهورية حاقد على العراق لدرجة المرض
المشهداني:تعين العزاوي برئاسة الوقف السنّي صفقة سياسية
حزب بارزاني:قدمنا مناصب كثيرة لحزب طالباني مقابل التخلي عن رئاسة الجمهورية
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نائب:شركات العائلة البارزانية التي تعمل في الإقليم ووسط وجنوب العراق فاسدة
العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
نائب كردي:ايرادات بيع نفط الإقليم تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
مصدر سياسي:استضافة وزير المالية في البرلمان حول رفع سعر صرف الدولار “استعراض سياسي”
نائب:الإقليم أبتعد كثيراً عن التزامه مع المركز وقانون النفط والغاز يجب أن يشرع بسرعة
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