عبد اللطيف يحذر من المضي باتفاقية خور عبدالله والربط السككي مع الكويت

عبد اللطيف يحذر من المضي باتفاقية خور عبدالله والربط السككي مع الكويت
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب السابق وائل عبد اللطيف،الاحد، من المضي باتفاقيتي خور عبد الله مع الكويت والربط السككي، لافتاً الى ان الكويت تسعى الى ثتبيت الحدود البحرية مع العراق من خلال هذه الاتفاقية.وقال عبد اللطيف في تصريح متلفز ، ان “اتفاقية خور عبد الله مع الكويت مذلة ومهينة، والبرلمان شكل لجنة تحقيقية في الاتفاقية ورأى عدم الجدوى منها”.واضاف ان “الكويت تسعى الى ثتبيت الحدود البحرية مع العراق من خلال هذه الاتفاقية، حيث ان اخطر ما فيها هو ملف الربط السككي الذي يقضي بدوره على موانئ العراق”.واوضح ان “مجلس شورى الدولة دعا في 2009 الى عدم التفاوض على الحدود العراقية، خاصة ان الاتفاقية اساءت الى العراق بشكل كبير، واليوم فأن الفساد والمكاسب الشخصية هي التي تدير ملف موانئ العراق”.

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