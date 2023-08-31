عبد اللطيف:(3) ملايين دولار سعر المقعد الواحد في مجالس المحافظات لكسب منصب المحافظ

عبد اللطيف:(3) ملايين دولار سعر المقعد الواحد في مجالس المحافظات لكسب منصب المحافظ
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد السياسي العراقي وائل عبد اللطيف، الخميس، ان سعر المرشح لانتخابات مجالس المحافظات وصل الى ٣ ملايين دولار.وقال عبد اللطيف في حديث متلفز، ان حزب معين يطلب من المنافس صاحب الشعبية والقدرة على حصد الأصوات، التخلي عن مشروعه والانضمام اليه مقابل ٣ مليون دولار لكل منافس.واضاف ان الحزب الذي يحتاج الى ١٢ مقعدا للفوز بمنصب المحافظ ولديه ستة مقاعد فقط، يشتري الستة الاخرى بملايين الدولارات.وتابع: “العطايا تكون على شكل سيارات، او أموال بالدولارات على دفعات”.وافادت مصادر من بين الاحزاب المدنية الناشئة، انها”سوف تنسحب من السباق الانتخابي، بعد انسحاب “ائتلاف الوطنية” وحراك “البيت العراقي” وحزب “وطن”، وحركة “امتداد”، وجماعة “رفض” .واضافت، أن”الأحزاب التقليدية توزع الاموال ووعود الغنائم وهو ما يجعل العملية الانتخابية المقبلة فاسدة”.

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