عبد المهدي:إحراق المزارع والبساتين لادخل إيران فيها بل هي خلافات شخصية!!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، قرب زيارته الى واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة.

وقال عبد المهدي، في مؤتمره الاسبوعي، إن “زيارتنا الى واشنطن وطهران ستكون خلال الايام المقبلة، وذلك من أجل بحث أوضاع المنطقة”.

واضاف: “تحركنا بالفعل نحو التهدئة لتجنيب العراق تداعيات العقوبات على إيران”.