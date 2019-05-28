عبد المهدي:إحراق المزارع والبساتين لادخل إيران فيها بل هي خلافات شخصية!!!

عبد المهدي:إحراق المزارع والبساتين لادخل إيران فيها بل هي خلافات شخصية!!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، قرب زيارته الى واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة.وقال عبد المهدي، في مؤتمره الاسبوعي، إن “زيارتنا الى واشنطن وطهران ستكون خلال الايام المقبلة، وذلك من أجل بحث أوضاع المنطقة”.واضاف: “تحركنا بالفعل نحو التهدئة لتجنيب العراق تداعيات العقوبات على إيران”.وبشأن الطاقة الكهربائية، قال عبد المهدي، إن “هناك تقدماً في انتاج الطاقة الكهربائية لكن شبكة توزيع الكهرباء بحاجة لعمل كبير”، كما “تم وضع حلول لحسم ملف المفسوخة عقودهم وسنفتح نافذة الكترونية لتدقيق المعلومات”.ورأى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان معظم حوادث الحرائق عرضية، مشيرا الى ان بعضها وقعت نتيجة خلافات شخصية.وقال عبد المهدي، في مؤتمره الاسبوعي، إن “معظم حوادث الحرائق التي وقعت في مناطق مختلفة، هي عرضية”، مبينا ان “بعضها وقع إثر خلافات شخصية”.

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