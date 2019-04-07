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عبد المهدي:الاستكبار العالمي لايريد للعراق الخير من خلال اندماجه مع إيران!!!
الرقابة المالية:حيتان الفساد سرقت تريليون دينار من خلال المشاريع “الوهمية”
على خطى المليشيات..تحالف خميس الخنجر يرفض التقارب العراقي السعودي
مليشيا القتل والاجرام ترد على المطلك:الحشد الشعبي لن يخرج من المناطق السنية
صالح: عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم ستوقع بين العراق والسعودية
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الرقابة المالية:حيتان الفساد سرقت تريليون دينار من خلال المشاريع “الوهمية”
صالح: عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم ستوقع بين العراق والسعودية
المالية النيابية:عبد المهدي حرم العراق من 50 مليون دولار سنويا
روحاني:نفط وغاز إيران سيمر عبر العراق إلى سوريا دون مقابل
مسؤول إيراني:ارتفاع الصادرات الإيرانية لكردستان نحو 3 مليار دولار
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المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
العراقيون:عبد المهدي فاشل وضعيف أمام القوى المليشياوية السياسية المتنفذة
تقرير أمريكي:إيران اليد العليا في العراق وواشنطن عقل صغير
حكومة حزب بارزاني تستغل “ضعف” عبد المهدي وتوزع قطع أراضي للبيشمركة خارج حدودها
بضائع إيرانية فاسدة تغزو الأسواق العراقية بالتواطؤ مع مليشيات الحشد
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