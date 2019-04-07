عبد المهدي:الاستكبار العالمي لايريد للعراق الخير من خلال اندماجه مع إيران!!!

عبد المهدي:الاستكبار العالمي لايريد للعراق الخير من خلال اندماجه مع إيران!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، 07 نيسان، 2019، إن هناك من لا يريد للعراق وايران ان يتقدمان لان في ذلك تقدم لقوة البلدين عند الاندماج وبالتالي لصالح المنطقة.وذكر عبد المهدي في كلمة له خلال إنطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العراقي – الايراني، في غرفة تجارة طهران أن “هنالك من لا يريد للعراق وايران التقدم لان في ذلك منفعة وتقدم للبلدين وللمنطقة”.وتابع: “قبل ثلاثين عاماً كنا في حرب، واليوم نتبادل الزيارات، ولنا في كل أسبوع زيارات من كبار المسؤولين، ناهيك عن الزيارات الشيعية، والمتمثلة بملايين الزوار القادمين لأهداف دينية وسياحية وعلاجية وغيرها”، مبيناً أن “أكثر من 9 مليون زائر ايراني يزور العراق مقابل 100 الف عراقي يزور ايران، وهذا النشاط لم نشهده منذ سنين”.وأضاف أن “الأنظمة الموجودة لدينا في العلاقات المصرفية، والتداول السلعي، وانتقال العمالة والخبرات، وتسهيل عمل الشركات، تعود الى نهايات القرن الماضي”.وبين أن “زيارة الرئيس روحاني الى العراق كانت مفصلية، وتاريخية، حققنا فيها الكثير، من بينها شط العرب وسمات الدخول وانابيب النفط وسكك الحديد، لكنها ايضاً ازالت الخوف والتردد، والأعمال التي كنا نضعها على الورق في السابق، دون تطبيقها”.وتقدم عبد المهدي، “بالمواساة للشعب في إيران، مثلما واسانا الإيرانيون بالسيول والفيضانات”.وإنطلقت، الاحد، اعمال المنتدى الاقتصادي العراقي _ الايراني بدأت في غرفة تجارة طهران، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والنائب الاول للرئيس الايراني اسحق جهانغيري، والوزراء والمسؤولين من اعضاء الوفدين الرسميين العراقي والايراني،  وجمع كبير من رجال الاعمال والمستثمرين والصناعيين ورؤساء الشركات من البلدين”.

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