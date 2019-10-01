عبد المهدي:الحوثيين اخواننا وحل أزمة الخليج تبدأ من اليمن

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن حل أزمة اليمن مفتاح لحل أزمة الخليج، فيما لفت إلى أن السعودية تبحث عن السلام.

ونقلت محطة الجزيرة، عن رئيس الوزراء، قوله إن “الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا”، لافتا الى أن “الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل”.

وتابع عبد المهدي، أن “الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود”.

واردف، أن “زيارتي للسعودية كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعدادا لتقديم تنازلات”، مضيفا: “أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج”.

وأكمل رئيس الوزراء: “التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير الى ان إسرائيل هي من قامت بذلك”.

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قال إن مهمة العراق نقل رسائل إيجابية، يمكن ان تقود إلى التهدئة في اليمن.

وأكد عبد المهدي، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، أن “مباحثاتي مع الملك وولي العهد شملت ملفات كثيرة تخص الأوضاع في المنطقة إن كان في سياق التصعيد الأميركي – الإيراني أو الإيراني – السعودي أو الأوضاع في اليمن”، مبيناً أن “المملكة قدمت رؤيتها بشكل واضح حيال ما يجري في المنطقة، وأستطيع القول إن هناك مؤشرات مشجعة بشأن التهدئة بصورة عامة”.

وأشار إلى أن “العراق سبق له أن قام بدور تهدئة خلال الفترة الماضية على صعيد الاحتجاز المتبادل للسفن بين بريطانيا وإيران، الأمر الذي عزز دور العراق ومصداقيته من قبل أطراف النزاع”.