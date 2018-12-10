عبد المهدي:النصر على داعش سيبقى منقوصا ما لم يتحقق النصر على الفساد

عبد المهدي:النصر على داعش سيبقى منقوصا ما لم يتحقق النصر على الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين، أن النصر على تنظيم “داعش” الإجرامي سيبقى منقوصا ما لم يتحقق النصر على الفساد الذي هو الهدف الكبير، مشيرا إلى أن العراق مقبل على معارك صعبة.وقال عبد المهدي في كلمة القاها بمناسبة يوم النصر ، إن “النصر النهائي الذي نصبوا اليه هو تحقيق طموحات وتطلعات شعبنا في الاستقرار والبناء والاعمار والتخلص من البطالة و من مظاهر الفساد الذي كان وما يزال يمثل وجها اخر من اوجه الخراب والارهاب ، وما لم ننتصر على الفساد فسيبقى نصرنا منقوصا حتى يتحقق هذا الهدف الكبير .وأضاف “نحن مصممون على ان المواطنة هي المبدأ والمعيار الذي سنحتكم اليه ، وسننظر الى جميع العراقيين على هذا الاساس دون تمييز ، وإننا لعازمون على النهوض بهذه البلاد وان نحمل الامانة بقوة واحساسٍ بجسامة المسؤولية ، مدركين أهمية العمل المشترك والتعاون الصادق والجاد بين جميع أبناء العراق وقواه الخيرة”.وأكد عبد المهدي، أن “هدفنا الاسمى استقرار ورفاه شعبنا وتعزيز التجربة الديمقراطية الاتحادية واحترام القضاء والفصل بين السلطات وتعاونها وترسيخ عمل مؤسسات الدولة وابعادها عن التأثيرات والخلل الذي اصابها ، وحصر السلاح بيد الدولة ، الى جانب تعزيز مكانة العراق  وسيادته الوطنية”، مشددا على “عدم السماح أن يكون العراق ممرا او مقرا للارهاب او الاعتداء على اية دولة اخرى ، وان الالتزام بالدستور والاليات الديمقراطية هو السبيل الوحيد للعمل السياسي”.وتابع القول “إنها معارك صعبة لكننا لها بعون الله: بالصبر والتعاضد والعمل الجاد نحرك عجلة البناء والتنمية الاقتصادية حتى ينعم أهل العراق، كل العراق، بالحياة الحرة الكريمة التي تليق بهم”.

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