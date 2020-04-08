عبد المهدي:تخصيص 600 مليار دينار لعشرة ملايين مواطن

عبد المهدي:تخصيص 600 مليار دينار لعشرة ملايين مواطن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، تخصيص 600 مليار دينار لعشرة ملايين مواطن خلال الشهرين المقبلين.وأشاد رئيس مجلس الوزراء في كلمة متلفز، بـ “الجهود والاجراءات الصحية وبروح التضامن والتكافل بين المواطنين”.وقال ان “للعراقيين العالقين في الخارج حقا علينا في إعادتهم ونطمئنهم الى حرصنا وجدية اجراءاتنا”، موجها بـ “إجراء مراجعة لتسريع تلبية المطالب ووضع افضل الحلول والبت فيها في اجتماع خاص يعقد يوم غد برئاسته”.واشاد بـ “جهود وزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني ذات الصلة وبمبادرات التكافل الاجتماعي وتبرعات رجال الأعمال وبالدور المسؤول لوسائل الإعلام العراقية”.وقرر رئيس مجلس الوزراء “وضع مرتبه الشهري تحت تصرف صندوق دعم التكافل الاجتماعي الخيري  ، داعيا المسؤولين والميسورين للتبرع ولدعم الجهد الوطني والصحي والاجتماعي”.وأعلن “تخصيص مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين تشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو ميلوني رب اسرة، وتلقي المعلومات من المستحقين عبر تطبيق الهواتف الشخصية وبطريقة ميسّرة”.

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