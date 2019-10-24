عبد المهدي:تقرير التحقيق في التظاهرات” مهني جدا” كتب من قبل خبراء في ميليشيات الحشد!!

عبد المهدي:تقرير التحقيق في التظاهرات” مهني جدا” كتب من قبل خبراء في ميليشيات الحشد!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، إن تقرير التحقيق في التظاهرات مهني وعالي المستوى وشاركت به جهات مختلفة في مقدمتها خبراء من الحشد الشعبي.وذكر عبد المهدي خلال مشاركته بتشييع الشهيد اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة في مقر قيادة الشرطة الاتحادية، أن “نتائج اللجنة التحقيقية وتقريرها مهني”، مؤكدا اننا سنعالج الأخطاء، كما نقف بكل قوة وحزم مع قواتنا من الجيش والشرطة والبيشمركة”.ودعا عبد المهدي، “القوى السياسية الى العمل سوية لحل المشاكل واحترام عمل السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام”.واشار الى “الاحداث التي شهدها العراق والحراك الشعبي والتظاهرات، مؤكدا اننا نسمع مطالب شعبنا ونعمل على تلبيتها، كما ان داعش مازال يمارس اعمالا ارهابية ويحاول استغلال مهام قواتنا وكثف من نشاطاته ، اضافة الى التطورات الاقليمية والشقيقة سوريا ، مايجعل قواتنا الأمنية امام عدة تحديات وتهديدات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *