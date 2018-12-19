عبد المهدي:حماية كركوك من مسؤولية بغداد

عبد المهدي:حماية كركوك من مسؤولية بغداد
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، مساء أمس الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن حماية أمن كركوك، وحل أزمات البصرة.وقال عبد المهدي، خلال مؤتمره الأسبوعي الذي عقده في المقر الحكومي وسط بغداد، إن “مشكلات البصرة تراكمت بشكل كبير، والحكومة مسؤولة عن حلها عبر إجراءات مدروسة وسريعة”.وأضاف أن “المشكلة في البصرة إدارية بالدرجة الأساس”.وبشأن الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك، أكد عبد المهدي، أن “الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن حماية كركوك وأمنها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *