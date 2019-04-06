عبد المهدي:لولا إيران لما ركض العرب نحو العراق!!

عبد المهدي:لولا إيران لما ركض العرب نحو العراق!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، أن وقوف إيران مع العراق هو الذي جعل العالم يرغب بإقامة علاقات مع العراق، مبديا رغبته بأن تصبح العلاقات العراقية الإيرانية انموذجا للعلاقات بين العراق .وقال عبد المهدي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ، إن “ما قامت به إيران في مساعدتنا بحربنا ضد الإرهاب هو الذي جعل العالم يرغب في اقامة العلاقات مع العراق”.وأضاف عبد المهدي، أن “العراق يريد ان تصبح علاقاته مع إيران انموذجا للعلاقات بين بغداد وبقية دول الجوار”، مؤكدا أن “العراق يطمح الى تطوير العلاقات اكثر مع مصر وتركيا والخليج وغيرها لكي تسهم في استقرار المنطقة والتنعم بها”.وشدد رئيس الوزراء على “عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على ايران الحبيبة من قبل الولايات المتحدة”. 

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