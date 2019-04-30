عبد المهدي:وقعنا اتفاقية مع شركة سيمنس الالمانية بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الكهرباء

عبد المهدي:وقعنا اتفاقية مع شركة سيمنس الالمانية بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الكهرباء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، الثلاثاء 30 نيسان 2019 ، انه يزور المانيا لتوقيع اتفاقات مهمة في عدة مجالات ومن بينها الطاقة.وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان ” من بين هذه الاتفاقات هو توقيعنا قبل قليل اتفاقاً من 4 محاور مع شركة سيمنس بقيمة 14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع كبيرة بمجال الكهرباء”.وأضاف: “لقد تباحثنا في اوضاع المنطقة والتعقيدات الموجودة فيها ودور العراق المهم، فالعراق جمع برلمانات 6 دول محيطه به، وهذا دليل على ثقله، لكونه يريد إشاعة السلام وإزالة الاثار السلبية”.وكان عبد المهدي، قد عقد الثلاثاء (30 نيسان 2019)، مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، في برلين اليوم جلسة مباحثات مشتركة بحضور الوفدين الرسميين تناولت توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان ، إنه “جرت في برلين صباح اليوم مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، وكانت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل على رأس المستقبلين، حيث عزف خلال مراسم الاستقبال السلامان الجمهوريان العراقي والالماني وتفتيش حرس الشرف”.وأضاف البيان، أن “الوفد المرافق لعبد المهدي، يضم كل من وزراء الخارجية والتجارة والكهرباء والاعمار والاسكان والبلديات وامينة بغداد ،ومستشار الامن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين”.

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