عبد المهدي إلى بكين قبل نهاية الشهر الجاري

عبد المهدي إلى بكين قبل نهاية الشهر الجاري
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- يـزمـع رئـيـس مجلس الـــوزراء عــادل عـبـد المـهـدي زيارة الصين نهاية الشهر الجاري، لمناقشة ما تم التوصل اليه بشأن مذكرات التفاهم والاتفاقيات بـين بـغـداد وبـكـين.وذكـــــرت وزارة الــخــارجــيــة في بيان، إن “دائرة آسيا واستراليا في الوزارة، نظمت اجتماعاً تشاورياً لعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات العراقية”.وبينت، انه “تمت مناقشة ما تم التوصل اليه بشأن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي من المؤمل توقيعها خلال زيـارة رئيس الـوزراء عادل عـبـد المــهــدي جـمـهـوريـة الـصـين الـشـعـبـيـة نـهـايـة الشهر الـجـاري”.وكـان وفـد صيني كبير وصل الى العاصمة بغداد، في نيسان من العام الجاري، مـمـثـلا عـن الـحـزب الـشـيـوعـي الـصـيـنـي الـحـاكـم، لـلـتـبـاحـث بــشــأن اســتــثــمــارات صـيـنـيـة لاعـــادة اعمار المناطق المحررة. والتقى الوفد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وبحث معه تنسيق الـتـعـاون الـعـراقـي الصيني فـي مـجـالات الاعـمـار، والامـن والاقتصاد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *