عبد المهدي: العراق يدفع 11 ترليون دينار سنويا لسد ديونه الخارجية

عبد المهدي: العراق يدفع 11 ترليون دينار سنويا لسد ديونه الخارجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء أمس الاربعاء، ان العراق سيدفع 11 ترليون دينار من موازنة 2019 لسداد ديونه، موضحاً ان القطاع المصرفي بحاجة الى التطوير اكثر.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال حضوره اجتماع تحالف البناء،ان “العراق سيدفع 11 ترليون دينار من موازنة 2019 لسداد ديونه، ونحن بحاجة الى تطوير نظامنا المصرفي”، لافتاً الى ان “30 في المئة من رواتب الموظفين تم توطينها لتوفير سيولة مالية كبيرة”. يذكر ان عبد المهدي منح ايران 40 مليار دولار سنويا خلال التنازلات التي قدمها في زيارة روحاني للعراق وزيارته لطهران على حساب الوضوع الاقتصادي المأساوي الذي يعيشه البلد.

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