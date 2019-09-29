عبد المهدي: رابط “العقائدية وذات المشروع”مع الحوثيين يتطلب إيقاف الحرب عليهم

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد (29 أيلول 2019)، طبيعة الرسالة التي حملها الى جميع الأطراف المتنازعة في المنطقة، مؤكداً طمأنته للمملكة السعودية، بأن أي ضرر لن يلحق بها من قبل الحشد الشعبي.

وقال رئيس الوزراء لمجموعة من الصحفيين، إن “حل أزمة اليمن حل أساسي لأزمات المنطقة، وهذه هي رسالتي الى اطراف الصراع الإقليمي”.

وأضاف: “نحتفظ بعلاقات طيبة وعقائدية وذات المشروع مع الحوثيين وهذا يتطلب منا إيقاف الحرب عليهم وبنفس الوقت منع الحرب عن إيران “.

وأضاف: “طمأنا الجانب السعودي بأن لا شيء سيأتي من قبل الحشد الشعبي.يذكر ان الحشد الشعبي لايحترم أوامر عبد المهدي كما كان سلفه حيدر العبادي وكلام الطمأنة هو نفس تعهده لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو بعدم استهداف السفارة الأمريكية في بغداد ومصالحهم في العراق من قبل ميليشيات الحشد وخرق هذا التعهد مرات ومرات دون أن يتخذ أي إجراء لعدم قدرته على ضبط الحشد.