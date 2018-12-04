عبد المهدي على طريق الفشل

بغداد/شبكة أخبار العراق- اقترح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي فكرة عقد اجتماع دوري بينه وبين رؤساء الوزراء السابقين للاستفادة من التجارب السابقة.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم، رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي”، مبينا أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومحاربة الفساد ودعم الحكومة في جميع المجالات الامنية والاقتصادية والخدمية وتوفير كل ما من شأنه ان يخدم البلد والمواطنين”.وأضاف البيان أن “رئيس مجلس الوزراء عرض على العبادي فكرة عقد اجتماع دوري بينه وبين رؤساء الوزراء السابقين للاستفادة من التجارب السابقة من جهة وللمساهمة في جهود التغير والبناء والتقدم الى الأمام”.