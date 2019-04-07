عبد المهدي لجهانغيري:رغبات إيران أوامر

عبد المهدي لجهانغيري:رغبات إيران أوامر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأحد، نائب الرئيس الايراني اسحق جهانغيري خلال زيارته الجارية لايران.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، أن “عبد المهدي التقى نائب الرئيس الايراني اسحق جهانغيري وبحث معه تعزيز التعاون بين بغداد وطهران  ورفع الصادرات الايرانية للعراق والتأكيد على عدم التزام العراق بالعقوبات الامريكية “.وكان عبد المهدي، التقى علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال زيارته البلاد، وكان في استقابله وزير الخاريجة الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم امس السبت”.

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