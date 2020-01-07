عبد المهدي لستولتنبرغ:أرفض استهداف حليفتنا إيران

بغداد/شبكة أخبار العراق-

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (07 كانون الثاني، 2020) تفادي اندلاع حرب في المنطقة مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال، ان الأخير “تلقى صباح اليوم اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحلف الناتو السيد ينس ستولتنبرغ” .

وأشار الى ان عبد المهدي عبر عن “اعتزازه بعلاقات التعاون بين العراق وحلف الناتو، وبيان سياسة الحكومة وعلاقاتها المتوازنة وموقف الحكومة والبرلمان العراقي من تواجد القوات الأجنبية وقرار انسحابها من العراق وحفظ سيادته” .

ولفت الى ان “الامين العام لحلف الناتو أكد أهمية تطوير علاقات التعاون القائمة بين العراق وحلف الناتو والرغبة بدعم القوات الأمنية العراقية وتدريبها ومحاربة داعش”.