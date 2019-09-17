عبد المهدي لستولتنبرغ:نعمل منذ 16 سنة على حصر السلاح بيد الدولة!

عبد المهدي لستولتنبرغ:نعمل منذ 16 سنة على حصر السلاح بيد الدولة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس النواب، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن حكومته تعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.وقال مكتبه الإعلامي، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل اليوم، بمكتبه الرسمي الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق له الذي يتكون من القائد الأعلى لقوات الحلف في اوروبا، ومساعدي الامين العام للحلف، وقائد البعثة في العراق”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن “العراق يسير بالإتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارا واضحا”، معربا عن شكره “لحلف الناتو للمساعدة في قتال داعش وهزيمتها”.
وأضاف عبد المهدي، أن “الحكومة لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة”، مؤكدا أن “سياستنا المتوازنة تخدم استقرار العراق وجميع دول المنطقة ونتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الاقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها ولايمكن ان يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه”.من جانبه، أشاد الأمين العام لحلف الناتو بـ”تطور وتحسن الاوضاع والمظاهر المدنية”، معبرا عن “تأييد سياسة العراق المتوازنة كعامل توازن اساس في المنطقة”.وقال ان “حلف الناتو الذي يعمل بموافقة واشراف الحكومة العراقية وقراراتها السيادية شريك وداعم للعراق وسيادته ووحدة شعبه وللسياسة المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الحكومة العراقية”.وأشار إلى، أن “داعش ألحق ضررا بكل شعوب العالم ويجب القضاء على منابعه وامكاناته المالية والعسكرية ، وان الناتو يقوم بمهمة تدريب القوات الأمنية العراقية وتنمية قدراتها وتقوية المؤسسات العسكرية والأمنية”.

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