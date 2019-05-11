عبد المهدي لسفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا:علاقاتنا مع إيران “مصيرية”!

عبد المهدي لسفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا:علاقاتنا مع إيران “مصيرية”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس الماضي، حرص العراق على اقامة علاقات تعاون ممتازة مع ايران وجيدة  مع الاخرين بما في ذلك واشنطن ، فيما جدد رفضه لدخول العراق ضمن منظومة العقوبات الامركية على إيران.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا في بغداد، وجرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوربي وسبل استمرار التعاون في جميع المجالات، الى جانب بحث تطورات الاوضاع في المنطقة في ظل التوتر الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الإيرانية”.ونقل البيان، عن عبد المهدي تأكيده بأن “العراق يحرص على اقامة علاقات تعاون  ممتازة مع ايران وجيدة مع الاخرين بما في ذلك الولايات المتحدة “، مبيناً أن “علاقات العراق تسهم بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم وأضاف عبد المهدي، أن “هذه العلاقات المتوازنة اعطت للعراق مكانته التي يستحقها الى جانب انعكاسها الايجابي على استقرار العراق داخليا”، مشيرا الى “ايمان العراق بالحوار والتفاهم لحل جميع المشاكل مع دول الجوار وتغليب المشتركات على الخلافات، وعدم الدخول ضمن اي محور، اضافة الى موقف العراق المعلن من كونه ليس ضمن منظومة العقوبات الامريكية على إيران”.وشد عبد المهدي، على ضرورة “السعي لدعم جهود الاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمة، واهمية ايجاد قواعد سلوك تحكم العلاقات بين الدول وتجنب شعوبها مخاطر فقدان الأمن والاستقرار”.من جهتهم، أكد سفراء الدول الاوربية الثلاث “ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لتطويرها وزيادة التعاون”، مشيدين بـ “الدور الذي يلعبه العراق وسياسته الخارجية المتوازنة في محيطه العربي والاقليمي وتحري الحكومة العراقية لمصالح شعبها وحرصها على تقوية مكانة العراق بين دول المنطقة”.

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