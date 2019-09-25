عبد المهدي لملك السعوية:الحرب على إيران لايخدم المنطقة

عبد المهدي لملك السعوية:الحرب على إيران لايخدم المنطقة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (25 أيلول 2019)، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن “عبدالمهدي التقى خادم الحرمين سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة”. ووفقا لمصادر سياسية مطلعة ، طلب  عبد المهدي  الموالي لايران  وأبن مشروعها من الملك سلمان عدم  تصعيد الموقف مع ايران  والاستهدافات التي قامت بها مع الحوثيين ضد السعودية  ستعتذر عنها  .وكان رئيس الوزراء قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية.

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