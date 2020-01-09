عبد المهدي لوزير الخارجية التركي:الحرب ضد إيران ليس بصالح المنطقة

عبد المهدي لوزير الخارجية التركي:الحرب ضد إيران ليس بصالح المنطقة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الخميس (08 كانون الثاني 2020)، تفاصيل لقائه مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.وذكر المكتب في بيان ، أن “اوغلو نقل تحيات القيادة التركية لرئيس مجلس الوزراء ودعمها لأمن العراق واستقراره وسيادته الوطنية”، مشيرا الى ان “الرئيس التركي وجهه بزيارة بغداد بهدف التأكيد على دعم تركيا للعراق والوقوف معه حكومة وشعبا”.وبحسب البيان شدد اوغلو “على ان تركيا تقدّر موقف الحكومة العراقية الساعي لإبعاد الساحة العراقية عن الصراعات الدولية وحرصها على حفظ السلام والاستقرار وتجنيب دول المنطقة مخاطر الحروب، وأهمية تعاون البلدين في هذا المجال”.وأضاف البيان، أن “عبد المهدي رحب بزيارة وزير الخارجية التركي، معربا عن اعتزازه بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين”، مبيناً ان “أمن المنطقة وحفظ مصالحها مسؤولية جميع دولها، وان الحكومة العراقية ملتزمة بموقفها وسياستها الثابتة بإقامة علاقات متوازنة بما يحفظ مصالح البلاد وسيادتها الوطنية، ومع دول الجوار ومحيطها الاقليمي والدولي وعدم الدخول بسياسة المحاور”.وأكد عبد المهدي، أن “تحقيق السلم والتهدئة من مصلحة الجميع”.وأشار البيان الى أن “اللقاء جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأزمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية”.وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد وصل، في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة بغداد، لإجراء مباحثات رسمية.

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