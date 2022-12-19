عبد المهدي من طهران يدعو إلى قتل ترامب

عبد المهدي من طهران يدعو إلى قتل ترامب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، الاثنين، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اشرف بنفسه على عملية اغتيال القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ويجب قتل ترامب ردا على جريمته، فيما أشار الى ان دول العالم الثالث تشهد نموا. وقال  الولائي الخائن المجرم عبد المهدي خلال مشاركته في ملتقى طهران الثالث للحوار المنعقد في العاصمة الإيرانية ، إن “الرئيس الاميركي السابق اشرف شخصيا على عملية اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ويجب قتله “.وأضاف، ان “دول العالم الثالث تشهد نموا وتنظم نفسها كما في شنغهاي وبريكس”، مشيرا الى أن “عملية التراجع والصعود والحيوية لارجعة فيها وان القرن الحادي و العشرين سيكون قرن الشرق و افريقيا واوراسيا”. ولفت عبد المهدي الى أنه “في عام 2022 تقدمت الصين بناتج وطني اجمالي الى 30 تريليون دولارا مقابل 25 تريليون دولارا لصالح اميركا”.

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