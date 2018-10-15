عبد المهدي وآل ثاني يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق وقطر
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء القطري هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها.وذكر مكتب عبد المهدي الاعلامي في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي تلقى، اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني”.واضاف ان “الشيخ ال ثاني قدم بأسمه وبأسم دولة قطر التهنئة لعبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة”، متمنيا “له وللحكومة المقبلة النجاح والتوفيق” .واوضح انه “جرى خلال الإتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة للارتقاء بها في مختلف المجالات اضافة الى الاوضاع في المنطقة”.